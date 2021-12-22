Лос-Анджелес, США, 22 декабря, 2021, 09:49 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 108:90.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, на счету которого 34 очка. В составе «Финикса» защитник Девин Букер набрал 24 очка.

«Финикс» одержал 25-ю победу в 30 матчах и занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Лейкерс» потерпели 16-е поражение в 32 играх и идёт на 14-м месте.

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