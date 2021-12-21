Бостон, США, , 14:13 — REGNUM «Филадельфия Сиксерс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 108:103.

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Самым результативным игроком матча стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, на счету которого дабл-дабл из 41 очка и 10 подборов. В составе «Бостона» форвард Джейлен Браун набрал 30 очков.

«Филадельфия» одержала 16-ю победу в 31 матче и занимает 12-е место в турнирной таблице НБА. «Бостон» потерпел 16-е поражение в 31 игре и идёт на 17-м месте.

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