Киев, 22 декабря, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Украинские пограничники укрепляют «опасные» участки на границе с Россией. Так, в Сумской области активно копают противотранспортные рвы. Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

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В ведомстве отметили, что обычно сезон инженерного обустройства границы продолжается до наступления зимы.

«В этом году активные мероприятия по укреплению госграницы на угрожающих направлениях продолжаются, несмотря на снег и похолодание. Особое внимание уделяется границе со страной-агрессором», — пояснили в погранслужбе.

По информации ведомства, в частности, спецтехника, которая прокапывает ров и насыпает вал, являющиеся дополнительными преградами «для желающих незаконно пересечь госграницу», работает на участке Сумского пограничного отряда.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что Украина в 2022 году намерена провести «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией и создать «настоящий рубеж государства». на эти цели правительство страны выделит 21 млн гривен ($797 тысяч).

Напомним, в последние время в Европейском союзе растут опасения по поводу того, что Россия готовит вторжение на территорию соседней Украины, проводя массированное наращивание войск на границе. Однако Москва отрицает какие-либо планы нападения, вместо этого обвиняя Киев «в агрессивном позерстве».