Киев, , 02:33 — REGNUM Сумма в размере 21 млн гривен ($797 тысяч) будет выделена правительством Украины на инженерно-техническое обустройство украинской государственной границы, 16 ноября сообщило на своем сайте министерство экономики страны.

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Речь идет о закупке сырья для изготовления спиральной колюче-режущей ленты, которой оборудуют границу. Отмечается, что соответствующее решение было принято еще 15 ноября. Указанные средства будут выделены из резервного фонда госбюджета и направлены Государственной пограничной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 ноября украинский министр внутренних дел Денис Монастырский объявил, что в 2022 году Украина собирается провести «инженерное обустройство» границ с Россией и Белоруссией.

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