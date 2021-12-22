Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Власти США рассматривают возможность снятия запрета на въезд в страну для граждан африканских стран, введённый в связи с угрозой распространения штамма коронавируса «Омикрон». Об этом 22 декабря сообщил журналистам президент США Джозеф Байден во время брифинга в Белом доме.

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Американский лидер уточнил, что в настоящее время рассматривает возможность пересмотра запрета на въезд в США из стран Африки и будет говорить об этом со своей командой в ближайшие пару дней.

Байден признал, что штамм «Омикрон» в настоящее время стал доминирующим в США и необходимость в ограничительных мерах для иностранцев уже отпала. Кроме того, президент США обратился к жителям страны с призывом вакцинироваться от COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден заявил о случаях заражения штаммом коронавируса «Омикрон» среди сотрудников Белого дома.

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