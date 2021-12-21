Монреаль, Канада, 22 декабря, 2021, 01:27 — ИА Регнум. Режим чрезвычайного положения из-за распространения штамма коронавируса «Омикрон» был объявлен в канадском городе Монреаль (провинция Квебек), 21 декабря написала на своей странице в Twitter мэр мегаполиса Валери Плант.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Она напомнила, что подробная мера уже применялась весной 2020 года, когда пандемия коронавируса только начиналась, но в августе 2021 года указанный режим был отменен. С помощью него власти Монреаля могут принимать более оперативные решения, не дожидаясь соответствующих шагов со стороны руководства провинции.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 декабря в Квебеке были введены новые ограничения в связи с распространением штамма «Омикрон». В регионе ограничили работу баров, кинотеатров, концертных площадок, spa-салонов и фитнес-клубов, которые должны работать до 17:00 по местному времени. Кроме того, все предприятия общепита в провинции должны закрываться в 22:00.