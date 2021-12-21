Рим, 21 декабря, 2021, 23:03 — ИА Регнум. 71% привитых от коронавируса граждан Италии опасаются четвертой волны эпидемии, среди непривитых этот показатель в три с половиной раза ниже (20%), таковы итоги опроса Demopolis, опубликованные во вторник, 21 декабря.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Чуть более двух третей респондентов (68%) поддержали последние решения правительства об ужесточении ограничений, согласно которым доступ к некоторым общественным пространствам получают только привитые и перенесшие вирус граждане.

По данным на21 декабря, в Италии умерли135 931человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на153(днем ранее — на137). Это самый высокий показатель за последние полгода. Число подтвержденных носителей выросло на30 798(днем ранее — на16 213), что является самым высоким показателем более чем за год. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет5 436 143 — более 9% населения страны. В настоящее время заражены384 144человека (на14 441больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали 46,11 миллионачеловек (более 76,5% населениястраны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С6декабря 2021 года введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохраняют все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишились (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).