Тирана, , 21:47 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 3275 человек выявили 376 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране шесть пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 383. Об этом сообщило вечером 21 декабря министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Банк Албании, Тирана fingalo

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По последним данным, всего с начала пандемии в Албании был выявлен 206 273 случая заражения коронавирусом, 197 930 человек излечились, скончались 3178 пациентов с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 5165, из них около половины — 2475 — приходятся на Тирану.

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