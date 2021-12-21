Москва, 21 декабря, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Вопрос «урегулирования внутриукраинского конфликта» обсудили президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров 21 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Разговор, как отмечается, начался с того, что российский лидер поздравил Шольца с началом его деятельности на посту главы правительства Германии. В контексте того, что Москва и Берлин выразили настрой на поддержание контактов, «отмечено, что в качестве первого бургомистра Гамбурга Олаф Шольц многие годы занимался вопросами побратимских связей с Санкт-Петербургом».

Затем участники переговоров обсудили запрос России к НАТО на закрепление на юридической основе гарантий непродвижения альянса на восток. Президент России прокомментировал содержание проектов договора между Москвой и Вашингтоном о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и стран — членов НАТО.

Когда Шольц предложил Путину тему урегулирования внутриукраинского конфликта, российский президент рассказал о состоянии дел на этом направлении. Он подчеркнул, что украинская сторона «по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договорённостям 2015 г., что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в «нормандском формате».

Участники переговоров договорились и дальше вести диалог, обмениваясь информацией и видением по оговоренным вопросам и по «другим темам международной и двусторонней повестки дня».