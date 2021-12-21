Москва, 21 декабря, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Россия пытается решить политические вопросы дипломатическими средствами, а не вооружёнными конфликтами, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Вооружённые конфликты, кровопролитие — это абсолютно не наш выбор, мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами. Но иметь хотя бы ясные, понятные, чётко изложенные юридические гарантии. Вот в чём смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и в Вашингтон. И мы надеемся получить на них ясный, исчерпывающий ответ», — сказал президент.

По его словам, есть сигналы, что США будут над этим работать, но есть и опасность, что будет «предпринята попытка заболтать, погрузить в какое-то болото все наши предложения».