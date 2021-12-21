Москва, 21 декабря, 2021, 15:57 — ИА Регнум. В вопросе Украины США нужно понять, что России некуда отступать, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Он напомнил, что ранее США разрушили Югославию и Ирак без санкции Совбеза ООН.

«Но то, что они сейчас делают на территории Украины или пытаются сделать, или планируют делать, это же не за тысячи километров от нашей национальной границы, это у порога нашего дома. И они должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», — сказал Путин.