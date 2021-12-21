Путин: США действуют жёстко без всякой санкции Совбеза ООН
Москва, 21 декабря, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Наиболее жёсткое применение силы США происходило без санкции Совета безопасности ООН. Об этом 21 декабря заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
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«Они ведь это делали, наиболее жёсткие и яркие вещи, без всякой санкции Совета безопасности ООН. Югославию бомбили под каким предлогом? Что, с санкции Совета безопасности что ли? Где Югославия, а где США. Уничтожили страну! Да, там внутренний конфликт, там свои проблемы. Но кто дал право наносить удары по европейской столице? Никто» — сказал Путин.
Он отметил, что решение принималось США самостоятельно, а «сателлиты бежали сзади и поттявкивали».