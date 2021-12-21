Москва, 21 декабря, 2021, 15:38 — ИА Регнум. Сложившаяся в Афганистане в настоящее время обстановка является причиной роста риска экспорта терроризма и наркотиков на территорию стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 21 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина.

Mil.ru Сергей Шойгу

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«Дестабилизация обстановки в Афганистане создает риски экспорта терроризма и наркотиков на территорию государств ОДКБ», — сказал он.

Также глава Минобороны РФ добавил, что возглавляемое им ведомство отслеживает обстановку в Афганистане и оперативно реагирует на все угрозы военной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что серийные поставки гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в Вооружённые силы РФ начнутся в 2022 году.