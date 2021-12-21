Москва, , 15:20 — REGNUM Китай, Индия и ряд других стран являются основными партнёрами России в сфере научно-технического сотрудничества. Об этом 21 декабря заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Mil.ru

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«Основными партнёрами в сфере военно-технического сотрудничества остаются Китай, Индия, Алжир, Египет, Вьетнам и Мьянма», — сказал Шойгу на расширенной коллегии министерства.

Он напомнил, что в июне в Москве была проведена конференция по международной безопасности, в которой участвовали делегаты из 109 стран — самое многочисленное по по составу военно-политическое мероприятие в мире.