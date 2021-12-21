Москва, 21 декабря, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Серийные поставки гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» в Вооружённые силы РФ начнутся в 2022 году. Об этом 21 декабря заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Mil.ru Сергей Шойгу

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«Завершаются государственные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования «Циркон». Со следующего года начнутся серийные поставки», — сказал он на расширенном заседании коллегии министерства.

По словам Шойгу, в Балтийске и Новороссийске сданы объекты береговой инфраструктуры.