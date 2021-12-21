Володин: один депутат Госдумы заболел COVID-19
Москва, 21 декабря, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Один депутат Госдумы заболел коронавирусом. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Госдума
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«У нас на сегодняшний день один наш коллега заболел», — сказал Володин.
В этой связи он призвал парламентариев сдавать ПЦР-тесты.
«Нам важно, чтобы мы предупреждали распространение заболевания, а не боролись со следствием», — подчеркнул он.
Также важно сохранить работоспособность парламента, напомнил Володин.