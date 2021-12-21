Москва, 21 декабря, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин напомнил США о бесправном уничтожении Югославии и вторжении в Ирак и Сирию. Об этом глава государства заявил 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Путин

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Российский лидер указал на то, что эти события ярко демонстрируют, что Соединённые Штаты «что хотят, то и делают».

«Наши партнеры, так назовем, США, в предыдущие годы, обеспечивая якобы свои интересы и якобы свою безопасность, за тысячи километров от своей национальной территории, делали наиболее жесткие вещи без всякой санкции СБ ООН. Югославию бомбили — под каким предлогом? […] Уничтожили страну», — сказал Путин.

Также США вошли и в Ирак, напомнил российский лидер.

«Разрушили страну и создали очаг международного терроризма. А потом выяснилось, что ошиблись. Потом выяснилось, что «нас разведка подвела». Ничего себе! Разрушили страну — разведка подвела. И всё объяснение», — отметил президент России.

«А в Сирию как вошли, что, с санкции Совета Безопасности? Нет. Что хотят, то и делают», — подытожил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1999 году албанские сепаратисты из освободительной армии Косово вели борьбу с сербскими вооружёнными силами и полицией. Военный блок НАТО вмешался в конфликт на стороне албанцев и осуществил ковровые бомбардировки Сербии.

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Мощные авиаудары НАТО продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. 12 июня сухопутные силы НАТО вошли на территорию Сербии. По данным властей Сербии, в результате этих варварских бомбардировок погибли по меньшей мере 2,5 тыс. человек, ранения получили более 12,5 тыс. Материальный ущерб Сербии от бомбардировок оценивается в сумму от 30 до 300 млрд долларов США.