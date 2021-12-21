Москва, 21 декабря, 2021, 14:52 — ИА Регнум. В Тихом океане впервые проведено скрытое развёртывание кораблей ВМФ России, сообщил 21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства.

Mil.ru Сергей Шойгу

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«Впервые в новейшей истории проведено оперативное учение с группировкой сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне», — сказал министр.

По словам Шойгу, развёртывание кораблей проведено в удалённом районе Тихого океана.

Он также рассказал об оснащении ракетных полков новейшими комплексами «Авангард».