В ВКС России сформирован первый полк МиГ-31 с ракетами «Кинжал»
Москва, 21 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Воздушно-космических силах (ВКС) России сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом 21 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Иван Шилов ИА REGNUM
МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»
«Сформирован отдельный авиационный полк, вооружённый самолётами МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что доля современного вооружения в российской армии превысила 71%.
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