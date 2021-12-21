Москва, 21 декабря, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Воздушно-космических силах (ВКС) России сформирован первый авиационный полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом 21 декабря заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

«Сформирован отдельный авиационный полк, вооружённый самолётами МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что доля современного вооружения в российской армии превысила 71%.

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