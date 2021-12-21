Москва, 21 декабря, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Военнослужащие в воинском звании лейтенант в ВС РФ получают в среднем 81,2 тыс. рублей в месяц. Об этом заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Archive.government.ru Владимир Путин

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Глава государства привёл данные 2021 года.

«Разные лейтенанты и по-разному служат, но это средний уровень — 81,2 тыс. рублей. А в ведущих отраслях экономики — 63,2 тыс. рублей», — сказал Путин.

По его словам, правительство должно и дальше своевременно и в том объёме, который обеспечит это соотношение, индексировать денежное довольствие военнослужащих.