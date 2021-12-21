Москва, 21 декабря, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Доля современного вооружения в российской армии превысила 71%, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин.

Путин

На расширенном заседании коллегии Минобороны глава государства уточнил, что работа по масштабной модернизации российской армии и флота продолжается.

«В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%», — заявил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что наращивание группировки НАТО непосредственно у российских границ вызывает серьёзную озабоченность. Глава государства назвал происходящее серьёзным вызовом для России.

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