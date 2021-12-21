Москва, , 13:51 — REGNUM Наращивание группировки НАТО непосредственно у российских границ вызывает серьёзную озабоченность, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Влаимир Путин Kremlin.ru

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«Серьёзную озабоченность вызывает наращивание непосредственно у российских границ военной группировки США и НАТО. А также проведение крупномасштабных учений, в том числе незапланированных. Нас крайне беспокоит, что вблизи России идёт развёртывание элементов глобальной ПРО США. Расположенные в Румынии и планируемые к размещению в Польше пусковые установки МК-41 адаптированы к применению ударных систем «Томагавк». Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если эта военная инфраструктура появится на Украине, то их подлётное время сократится до 7−10 минут. А при размещении гиперзвукового оружия — до пяти», — сказал Путин.

Президент назвал происходящее серьёзным вызовом для России.