Лос-Анджелес, США, 21 декабря, 2021, 14:09 — ИА Регнум. «Сан-Антонио Спёрс» одержал победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 116:92.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Клипперс» Пол Джордж, на счету которого 25 очков. В составе «Сан-Антонио» разыгрывающий Деджанте Мюррей сделал трипл-дабл из 24 очков, 12 подборов и 13 результативных передач.

«Сан-Антонио» одержал 12-ю победу в 30 матчах и занимает 25-е место в турнирной таблице НБА. «Клипперс» потерпели 15-е поражение в 31 игре и идут на 11-м месте.

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