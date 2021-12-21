Сан-Франциско, США, , 14:05 — REGNUM «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 113:98.

Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз» (сс) Keith Allison

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 30 очков. В составе «Сакраменто» защитник Тайрис Халибёртон набрал 24 очка.

«Голден Стэйт» одержал 25-ю победу в 31 матче и занимает второе место в турнирной таблице НБА. «Сакраменто» потерпел 19-е поражение в 32 играх и идёт на 24-м месте.

Читайте также: «Миннесота» обыграла «Даллас» в матче НБА