Путин: США поддерживали террористов на Северном Кавказе
Москва, 21 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. США оказывали поддержку террористическим организациям, действовавшим на Северном Кавказе. Об этом 21 декабря сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
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"В правительстве России работали советники США, кадровые сотрудники ЦРУ. Советовали. Ну чего ещё? Советовали. Зачем надо было поддерживать сепаратизм на Северном Кавказе? Причём с помощью даже ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Не ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), там другие организации были террористические. Явно террористов поддерживали», — сказал Путин.
Он напомнил, что также в это время на российских объектах размещения ядерного оружия на постоянной основе работали американские специалисты.