Москва, 21 декабря, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Напряжённая ситуация в Европе — это последствия политики США, заявил президент России Владимир Путин 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Kremlin.ru Владимир Путин

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По его словам, России на каждом этапе приходилось как-то отвечать, но с каждым шагом ситуация всё больше ухудшалась и деградировала. Сегодня сложилась ситуация, когда Москва вынуждена что-то решать.

«То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе — это их вина», — подчеркнул Путин, говоря о Соединённых Штатах Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в ходе заседания, что власти СШАнаращивают военное присутствие у границ России.

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