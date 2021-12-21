Степанакерт, 21 декабря, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Правительство Нагорного Карабаха разрабатывает постановление о продлении с 24 декабря карантинного режима в республике. Об этом сообщил госминистр Нагорного Карабаха Артак Бегларян в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

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Он отметил, что карантинные меры будут смягчены в связи с сокращением темпов распространения коронавируса. Планируется отменить ограничение на проведение собраний, также занятия в учебных учреждениях можно будет проводить в традиционном формате.

Бегларян добавил, что в республике может быть введено требование к не непривитым проходить обязательное тестирование на коронавирус. Но это решение ещё не принято окончательно.

Напомним, карантинный режим в Нагорном Карабахе действует с 4 ноября 2021 года. Введён масочный режим, жителей призывают прививаться от COVID-19.