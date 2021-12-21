Москва, 21 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Пять этапов расширения НАТО на восток происходили в годы, когда у России с США и другими странами альянса были хорошие отношения, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Kremlin.ru Влаимир Путин

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«Это происходило тогда, когда между Россией и США, Россией и странами НАТО были безоблачные отношения. Просто чуть ли не союзнические. На объектах ядерного оружейного комплекса РФ сидели на постоянной основе американские специалисты. На работу ходили туда каждый день», — сказал Путин.