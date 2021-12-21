Москва, 21 декабря, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Появление на Украине инфраструктуры НАТО будет означать, что ракеты смогут быстрее достигать целей на территории России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 21 декабря на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин ставит армии новые задачи — трансляция»

«Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7−10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия — до пяти», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что для страны в этом заключается серьёзнейший вызов.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также заявил, что расширение НАТО на восток происходило в те годы, когда у России с США и другими странами альянса были хорошие отношения.

Читайте также: Путин: НАТО расширялось, когда у РФ и США были безоблачные отношения