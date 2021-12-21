Москва, 21 декабря, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Вооружённых силах России была проведена почти стопроцентная вакцинация личного состава от коронавирусной инфекции, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«Проведена практически стопроцентная вакцинация личного состава. Это позволило избежать массового распространения заболевания, защитить жизнь и здоровье военнослужащих. И тем самым гарантировать высокую боеготовность частей и соединений», — сказал президент.