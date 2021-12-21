Москва, 21 декабря, 2021, 13:38 — ИА Регнум. В российской армии доля современного вооружения составляет 71%, заявил 21 декабря президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин ставит армии новые задачи — трансляция»

Начиная выступление, глава государства назвал уходящий 2021 год экстраординарным.

«В этих сложных условия ВС выполнили все стоящие перед ними задачи», — сказал президент.

При этом «доля современного вооружения составила 71%».