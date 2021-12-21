Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM За последние сутки в коронавирусные стационары Петербурга госпитализированы 287 пациентов, что на 22 человека меньше, чем сутками ранее, сообщили 21 декабря в городском оперштабе. В тоже время число больных в стационарах увеличилось: их теперь 6084 человека, на 39 человек больше, чем в предыдущией день.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

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За 20 декабря из ковидных стационаров выписали по выздоровлению всего 85 человек (-36 к уровню предыдущих суток). В реанимационных палатах находятся 590 пациентов (+18). К аппаратам ИВЛ подключены 311 пациентов (-8).

Для лечения COVID-19 и пневмоний в Петербурге развернуто 8002 койки в 14 городских и трех федеральных медучреждениях. Доля свободных коек составляет 37,25% от норматива Минздрава России.

На амбулаторном лечении от COVID-19 в Петербурге находятся 25 703 человека (-384). На карантине находятся 3387 человек (+622), в обсерваторе — 89 человек (-3).

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки увеличился на 0,01 ед. и составляет ровно 1,00 ед. от норматива Роспотребнадзора. Эта цифра говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заболевший пациент до его изоляции.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявили 2075 новых случаев коронавируса, выздоровели 2302 человека, скончались 66 человек.

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