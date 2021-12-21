Саранск, 21 декабря, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Михаил Рифтин ИА Красная Весна Аппарат ИВЛ

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также четыре летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 988 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 декабря в Мордовии выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 110 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 39 539 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5428 человек.

Читайте также: В Мордовии подтвердили 111 новых случаев заражения коронавирусом