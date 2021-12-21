Саранск, , 12:52 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 21 декабря выявили 111 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 110 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 39 539 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки в республике выписаны 160 человек, всего с начала пандемии выздоровели 33 123 жителя Мордовии. 988 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались четверо жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано также четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 5428 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 20 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 883 человека. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3505 жителей республики.