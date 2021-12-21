Москва, 21 декабря, 2021, 12:42 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции скончались 80 человек, сообщает 21 декабря оперативный штаб столицы.

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Днём ранее в городе зафиксировали 78 летальных исходов. Всего в столице скончались от коронавирусной инфекции 36 044 человека.

В штабе рассказали, что ещё 3155 пациентов выздоровели после прохождения лечения от ковида.

Как сообщало ИА REGNUM, от коронавирусной инфекции за последние сутки в России скончались 1027 человек.