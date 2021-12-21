Москва, 21 декабря, 2021, 12:15 — ИА Регнум. На сегодняшний день общее число выявленных на территории России случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон» возросло до 30 человек. Об этом 21 декабря рассказал замглавы Минздрава РФ Виктор Фисенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

«Около 30 человек, тяжелых нет», — приводит его слова РИА Новости.

При этом ранее число заразившихся новой разновидностью SARS-CoV-2 в стране составляло 25 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки выявили 25 907 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом.