Воронеж, 21 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 435 новых случаев заражения коронавирусом, данные опубликованы 21 декабря региональным оперативным штабом. Отметим, что впервые с сентября в регионе суточное число заболевших ковидом опустилось ниже 500 человек. Накануне, 20 декабря, было выявлено 503 новых носителя.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в регионе подтверждено уже 190 448 случаев заражения. Из этого числа признаны выздоровевшими 139 727 человек, причем 1 112 пациентов выписаны за последние сутки.

Несмотря на существенное снижение ковид-заболеваемости, смертность среди пациентов с этим диагнозом остаётся высокой. Так, на 21 декабря в статистике смертности значилось 9 949 человек — это на 45 умерших больше, чем было зарегистрировано 20 декабря. В федеральной статистике зарегистрировано 6 618 умерших с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции, за сутки скончались 35 пациентов.

Отметим, что на утро 21 декабря в Воронежской области от коронавируса привились 1 241 711 жителей региона, двукратно — 1 177 043.