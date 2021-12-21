Донецк, 21 декабря, 2021, 09:54 — ИА Регнум. За истекшие сутки, 20 декабря, представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК известило об одном нарушении бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

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По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялся АГС: он выпустил 29 гранат. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказался населенный пункт Байрак.

«Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по факту НРПО были проигнорированы УС в СЦКК. На все наши обращения приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, РПО соблюдаем. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано», — сказано в официальном сообщении представительства ДНР.

Напомним, 19 декабря в Горловском направлении осуществлен миномётный обстрел калибром 82 мм — два раза (14 мин). В зоне поражения оказался населенный пункт — Шахта им. Гагарина.

Украинские вооружённые формирования продолжают нарушать Минские соглашения, стягивая к границам Донбасса тяжелое вооружение и обстреливая ЛНР и ДНР. Эта и другие проблемы будут обсуждаться сегодня, 21 и 22 декабря 2021 года в ходе очередного раунда переговоров в Минском формате.

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ИА REGNUM ведет трансляцию «Мир через силу»: провокации Украины и США в Донбассе».

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