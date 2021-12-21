Вашингтон, 21 декабря, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Предложения России по гарантиям безопасности не учитывают вопросы, которые беспокоят США. Об этом 21 декабря заявил на брифинге представитель американского Госдепартамента Нед Прайс.

Ru.usembassy.gov Нед Прайс

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«Мы пока что не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность», — сказал он.

Также Прайс уточнил, что США вместе с союзниками из Европы представят свою обеспокоенность действиями Москвы, которые, по их мнению, «наносят вред нашим общим интересам и ценностям».

Кроме того, представитель Госдепа добавил, что такого рода обсуждения невозможны без участия европейских союзников США.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря заместитель МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ситуация в отношениях России с США и НАТО очень тяжелая и может стать ещё хуже, поэтому Москве срочно нужен ответ Вашингтона на предложения по безопасности.