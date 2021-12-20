Вашингтон, 21 декабря, 2021, 02:20 — ИА Регнум. Первое место по масштабам распространения на территории США занял штамм коронавируса «Омикрон». Об этом 20 декабря сообщило агентство Associated Press со ссылкой на американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации регулятора, в стране на указанный вариант SARS-CoV-2 приходится 73% новых случаев заражения. За неделю его доля среди всех разновидностей коронавируса в США выросла в шесть раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря в американской столице Вашингтоне ввели обязательное ношение защитных масок в помещениях для борьбы с распространением COVID-19.