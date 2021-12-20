Вашингтон, 21 декабря, 2021, 01:11 — ИА Регнум. Ситуация с коронавирусной инфекции на Украине стала причиной рекомендации Госдепартамента США для американских граждан не посещать эту страну, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 20 декабря на брифинге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Псаки и Байден

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По ее словам, Госдеп решил только уточнить, включив в новый документ информацию о том, что Россия якобы наращивает войска рядом с границей с Украиной. Псаки отметила, что рекомендации по поездкам на Украину не менялись, а лишь дополнились обновленными сведениями, и «остаются на четвертом уровне».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что войска НАТО должны быть размещены на Украине для усиления военного присутствия альянса у границ России.