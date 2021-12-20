Вашингтон, 21 декабря, 2021, 00:30 — ИА Регнум. Ситуация на границе России и Украины стала одной из тем встречи американского госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Словении Анже Логара, 20 декабря сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Loren Здание Госдепа США

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Мероприятие прошло в Вашингтоне. Блинкен заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, участники переговоров подтвердили важность трансатлантического сотрудничества для безопасности и процветания США, ЕС, а также других сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Госдеп выпустил рекомендацию, в который призвал американских граждан воздержаться от посещения Украины.