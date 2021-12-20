Минск, , 20:12 — REGNUM Давший признательные показания в совершении убийств польский дезертир Эмиль Чечко будет допрошен белорусскими следователями. Об этом 20 декабря сообщила пресс-служба СК Белоруссии.

На белорусско-польской границе Gpk.gov.by

«В пятницу, 17 декабря в СМИ опубликовано интервью с попросившим политическое убежище польским военнослужащим Эмилем Чечко. С целью проверки и документирования обнародованных фактов последний будет допрошен, в том числе об убийствах людей на польской границе, в рамках расследуемого Следственным комитетом уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества. Следствием будет дана принципиальная оценка всем преступным действиям польских силовиков», — сказано в публикации белорусского ведомства.

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Напомним, 16 декабря солдат армии Польши незаконно пересёк польско-белорусскую границу и сдался белорусским пограничникам. С 17 декабря белорусская государственная пропагандистская «Белтелерадиокомпания» и другие центральные СМИ Белоруссии демонстрируют интервью с дезертиром Эмилем Чечко, который признался в соучастии совершения ряда особо тяжких преступлений — убийств граждан Польши (волонтёров) и других стран (прибывавших из Белоруссии нелегальных мигрантов).

Генпрокуратура Белоруссии воздерживается от комментариев о применении к давшему чистосердечные признания в убийствах какой-либо меры пресечения. Минобороны Польши уволило трёх командиров, отвечавших за работу с личным составом в подразделении, в котором служил Чечко. СМИ обсуждают подоплёку нового скандала, оценивая версии о сумасшествии, спецоперации белорусских спецслужб и тому подобное.

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