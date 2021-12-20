Минск, 20 декабря, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Минский городской суд проводит в закрытом режиме судебное следствие по уголовному делу, обвиняемым по которому проходит российский гражданин Егор Дудников. Его обвиняют в «экстремизме» (ч. 3 ст. 130 УК Белоруссии) и «вреде национальной безопасности» постсоветской республики (ч. 3 ст. 361 УК).

ИА REGNUM Мингорсуд

Егор Дудников был арестован в мае по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1. ст. 342 УК Белоруссии — «Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти или повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, либо активное участие в таких действиях при отсутствии признаков более тяжкого преступления».

Выразилось это, по версии белорусских «правоохранителей», в озвучивании гражданином России видеороликов и других материалов, размещавшихся в оппозиционных телеграм-каналов. Прозападная оппозиция признала 21-летнего Егора Дудникова политзаключённым.

В ходе досудебного расследования квалификация обвинений гражданину России была изменена на более тяжкие. Дудников отказался признавать сфабрикованные обвинения и заявил о применении к нему пыток.

Читайте о подобных сфабрикованных делах в сюжете: Суд над журналистами ИА REGNUM в Белоруссии

Прокуратура Белоруссии заявила ходатайство о закрытом режиме рассмотрения уголовного дела. Минский городской суд удовлетворил ходатайство гособвинения под предлогом недопущения распространения «экстремистской продукции» (озвученных Дудниковым аудиовизуальных материалов) и «защиты специалиста Князева» — привлечённого гособвинением сотрудника, который якобы является квалифицированным экспертом по вопросам экстремизма (фамилия, вероятно, вымышленная).

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