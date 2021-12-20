Вашингтон, 20 декабря, 2021, 12:11 — ИА Регнум. «Сакраменто Кингз» одержал победу над «Сан-Антонио Спёрс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 121:114.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Сакраменто» Бадди Хилд, на счету которого 29 очков. В составе «Сан-Антонио» разыгрывающий Деджанте Мюррей набрал 25 очков.

«Сакраменто» одержал 13-ю победу в 31 матче сезона и занимает 22-е место в турнирной таблице НБА. «Сан-Антонио» потерпел 18-е поражение в 29 играх и идёт на 25-м месте.

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