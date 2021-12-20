Мемфис, США, , 12:07 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Мемфис Гриззлиз» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 105:100.

Логотип баскетбольного клуба «Портленд Трэйл Блэйзерс» (сс) SoulRider.222

Самым результативным игроком матча стал форвард «Мемфиса» Диллон Брукс, на счету которого 37 очков. В составе «Портленда» разыгрывающий Дэмьен Лиллард набрал 32 очка.

«Портленд» одержал 13-ю победу в 31 матче сезона и занимает 24-е место в турнирной таблице НБА. «Мемфис» потерпел 12-е поражение в 31 игре и идёт на шестом месте.

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