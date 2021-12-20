Канберра, 20 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Министр здравоохранения австралийского штата Новый Южный Уэльс Брэд Хаззард, выступая перед журналистами с очередным докладом о развитии эпидемиологической ситуации, заявил, что власти по-прежнему находятся в «состоянии повышенной готовности» после того, как в регионе за прошедшие сутки был установлен новый антирекорд по ежедневным случаям заражения коронавирусом. Об этом 20 декабря сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в штате выявили 2566 носителей коронавируса, что является абсолютным максимумом с начала пандемии. Новых смертельных случаев зафиксировано не было, а количество пациентов в отделениях интенсивной терапии остается относительно стабильным и составляет 28 человек.

В настоящее время в больнице находятся 227 человек с диагнозом COVID-19.

«Трудно определить или по-настоящему понять влияние «Омикрона», пока мы не переживем еще несколько недель, чтобы разобраться, что происходит здесь, в Новом Южном Уэльсе, относительно того, действительно ли это приведет к увеличению количества пациентов в больницах», — заявил министр Хаззард.