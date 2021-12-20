Кишинёв, 20 декабря, 2021, 09:45 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 19 декабря выявили 46 случаев заражения коронавирусом в ходе 3849 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «Омикрон» становится главной угрозой — трансляция»

За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 372 200 носителей SARS-CoV-2. Из них признали выздоровевшими 357 657 человек, в том числе 285 — за последние сутки.

В больницах республики находятся 806 пациентов с COVID-19, в том числе 93 — в тяжёлом состоянии. С начала пандемии в 9493 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки зафиксировали 11 таких случаев.

Днём ранее в стране выявили 304 заражения коронавирусом в результате проведения 6730 тестов. Врачи выписали за сутки 443 человека, умерли 16 пациентов с COVID-19.