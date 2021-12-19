Париж, 19 декабря, 2021, 21:08 — ИА Регнум. Певица из Армении Малена выиграла международный песенный конкурс «Детское Евровидение — 2021». Она исполнила песню «Qami, qami» и получила 224 балла.

Serecki Детское Евровидение

Представительница России Таня Меженцева заняла в песенном конкурсе седьмое место.

Напомним, финал конкурса состоялся на сцене концертного зала La Seine Musicale в Париже 19 декабря.

Читайте также: Представительница России выступит в финале «Детского Евровидения»