Париж, , 21:06 — REGNUM Представляющая Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение» Таня Меженцева несмотря на проблемы с голосовыми связками намерена выступить в финале смотра 19 декабря. Об этом 18 декабря сообщили ТАСС в российской делегации.

Евровидение

«Тане уже лучше, — сказали в команде. — Но голосовые связки пока не напрягает — бережет силы к завтрашнему финалу».

Напомним, 19 декабря в Париже на сцене концертного зала La Seine Musicale состоится финал конкурса. 12-летняя Таня Меженцева, которая простыла в самолете по пути в Париж, выйдет на сцену под номером семь с песней Mon Ami.